Vídeo: Miguel Ribeiro critica árbitro e VAR do Braga x Famalicão

No final do encontro disputado esta segunda-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Futebol Clube de Famalicão foi à sala de imprensa “para apelar à atenção e tranquilidade das decisões”. O dirigente fala do golo, pela posição irregular de um jogador, da expulsão de Riccieli, e do último lance do encontro.

Miguel Ribeiro assume que estas decisões, do árbitro e do VAR, “alteram o resultado”.

As declarações foram proferidas na conferência de imprensa do jogo disputado na última noite, em Braga.