Nuno Pereira do Riba d’Ave Hóquei Clube ficou “magoado com gravidade” depois de ter sido atingido por uma bola, no decorrer da partida da noite desta quarta-feira, frente à União Desportiva Oliveirense, no Pavilhão das Tílias, em Riba d’Ave.

Tudo aconteceu por volta das 20h10, tendo sido acionados para o local os B.V. de Riba d’Ave.

Imagens: RAHC MEDIA

O jovem atleta, com ferimentos no nariz, foi transportado de seguida para o Hospital de Guimarães.