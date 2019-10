Um grupo de pelo menos três pessoas, invadiu as instalações do Stand LD Car, em Vila Nova de Gaia, para furtar peças das viaturas que estão em exposição.

O furto ficou gravado no sistema de videovigilância e o proprietário do estabelecimento decidiu divulga-lo nas redes sociais para tentar chegar aos autores do crime.

O proprietário, numa publicação da rede social facebook, diz que este tipo deste atos não são novos, explicando que, dias antes, o mesmo grupo tentou furtar jantes dos carros.