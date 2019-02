Vídeo: Imagens de assalto protagonizado por grupo que também furtou lojas em Famalicão

Assalto a pastelaria na cidade de Braga [IMAGENS EXCLUSIVAS] #SemanárioVAssalto a pastelaria na cidade de Braga.Os suspeitos foram detidos por militares da GNR em Braga, na variante do Fojo. Publicado por Semanário V em Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

As imagens dizem respeito a um assalto realizado na madrugada do passado dia 6, numa pastelaria de Braga. O furto foi levado a cabo por dois homens, os mesmos que acabaram detidos pela suspeita da autoria de atos do género em Vila Nova de Famalicão e concelhos vizinhos.

Imagens: Semanário V