Um casal de peregrinos invadiu, na noite desta terça-feira, o recinto do Santuário de Fátima, que está fechado com grades para as celebrações da peregrinação se realizarem à porta fechada, e foi travado por vigilantes do Santuário e por militares da GNR, tendo sido retido.

O incidente ocorreu quando estava para começar a oração do rosário, marcada para as 21h30.

Imagens: CMTV