Vídeo: Futebol Clube de Famalicão e os treinos em modo Covid-19

O Futebol Clube de Famalicão já regressou aos trabalhos, depois de afastado dos relvados devido à pandemia do Covid-19. Apesar de tudo, nada voltou a ser o que era, a equipa vê-se obrigada a respeitar uma série de regras, impostas pelas diversas entidades ligadas à saúde, com o objetivo de criar possíveis focos de contágio do vírus que ainda não está dominado.

