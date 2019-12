Vídeo: Furto no interior de Padaria em Famalicão

Na tarde desta segunda-feira, um jovem que aparenta ter uma idade entre os 25 e os 30 anos, tem andado a deambular pelas zonas de Calendário e Famalicão (centro) com o objetivo de trocar notas de pequeno valor por outras de quantias elevadas.

O jovem terá usado esse pretexto, na Padaria Bastos, na Avenida de França, em Calendário, para consumar um furto. Segundo um dos responsáveis pelo espaço, o homem, a falar português com um sotaque estrangeiro, pediu para lhe trocarem uma série de notas de cinco euros e, quando se procedia à contagem e respetiva troca do montante em causa, o suspeito, sem que o pessoal da Padaria tivesse percebido, apoderou-se de quase todo o dinheiro que estava em cima do balcão, saindo do espaço de forma tranquila logo de seguida.

O momento ficou registado pelo sistema de vigilância:

Os funcionários daquele espaço só deram conta do furto momentos depois, reportaram o caso às autoridades.