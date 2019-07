Vídeo: Fanfarra dos B.V.Famalicenses viaja para França

A fanfarra dos Bombeiros Voluntários Famalicenses está este fim de semana por França, a representar os colegas portugueses no 102º Congresso Nacional Francês de Bombeiros.

A equipa vai-se manter pela região de Voiron a acompanhar os trabalhos até esta segunda-feira, até lá a fanfarra dos famalicenses, a convite da organização do evento, vai marcando este congresso com várias exibições junto da população francesa.

Para esta atuação fora do país, a fanfarra dos Bombeiros Voluntários Famalicenses teve que criar uma solução para o transporte de todo o material necessário para as atuações, optando por levá-lo no camião da corporação, enquanto que os elementos que integram o grupo fizeram a viajem de avião.