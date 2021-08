Vídeo: Família FC Famalicão unida no arranque da época 21/22

O FC Famalicão reuniu as equipas principais do clube (feminina e masculina) para marcar o arranque da época desportiva 2021/2022. Num vídeo partilhado no facebook do clube, o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, e o presidente do FC Famalicão, Jorge Silva, dão a conhecer os objetivos do clube para a próxima época.

Damos «o pontapé de saída para uma época que esperamos que seja de sucesso, uma época em que unidos estaremos mais perto de vencer e transmitir esta união», explica Miguel Ribeiro, no vídeo partilhado. «Juntos estaremos mais perto de alcançar o sucesso e os nossos objetivos», refere. O presidente do FC Famalicão, Jorge Silva, admite que, nesta nova época, o Famalicão está «focado em voos cada vez mais altos, focado em fazer com que este grande projeto, que é o Futebol Clube de Famalicão, tenha cada vez mais qualidade».