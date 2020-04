Vídeo: Famalicenses festejam a páscoa com lanche no meio da rua e beijam cruz improvisada

As imagens são deste domingo, registadas na freguesia de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão. No vídeo podem-se ver várias pessoas a confraternizar e a comer doces de Páscoa, numa mesa montada no meio da rua, a interromper a passagem de qualquer veículo que possa circular no local.

Com o compasso cancelado este ano, o grupo de fieis, vizinhos de rua, decidiu manter a tradição da igreja e criou uma cruz.

Violando as normas de afastamento social, jovens e adultos beijam a cruz com alguma precaução encostando os lábios sempre a uma flor diferente.