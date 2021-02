Depois de, no passado, ter apadrinhado a passagem de Pedro Maceiras no The Voice Portugal, Marisa Liz volta a receber uma famalicense no concurso da RTP.

Maria Gil tem 12 anos e brilhou no The Voice Kids com uma interpretação de Love Of My Life dos Queen.

A vocalista dos Amor Electro ficou rendida à atuação e virou a cadeira.

Veja a atuação