Vídeo: Fábio Martins recorda exibições no F.C.Famalicão ao som da “Pronúncia do Norte”

Fábio Martins, avançado ao serviço do Futebol Clube de Famalicão por empréstimo do S.C.Braga, decidiu partilhar com os seus seguidores algumas exibições durante a corrente época no clube famalicense.

O vídeo, publicado esta terça-feira na página oficial de facebook do jogador, tem como banda sonora a música dos GNR com Isabel Silvestre – Pronúncia do Norte.