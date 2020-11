[Vídeo] Empresário Barcelense ironiza: “Peço-vos o favor de virem almoçar às 05h30 e jantar às 11h00… uma coisa simples”

Jorge Falcão, o conhecido empresário da restauração barcelense, gerente do “Turismo”, recorreu às redes sociais para contestar as medidas do governo que restringem a circulação de pessoas na via pública durante os próximos dois fins de semana.

Recordamos que António Costa anunciou, na madrugada deste domingo, que nos próximos fins de semana a população deve recolher ao domicílio a partir das 13h00 nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19.

A medida está a ser contestada por uma série de empresários dos setores do comércio e restauração, já muito fragilizados pela pandemia.

“Jorginho”, como é conhecido do público em geral, decidiu, com ironia, fazer um pedido especial aos clientes que pensem jantar ou almoçar no seu restaurante.

Num texto que acompanha o vídeo, o empresário barcelense acusa os responsáveis políticos de fazerem “batota”. Em causa está o investimento que já foi feito em equipamentos para cumprirem a lei e estarem de portas abertas quando, agora, isso de pouco parece valer já que a população não vai poder sair de casa.