Vídeo: É de Santo Tirso mulher que morreu ao cair de 27º andar enquanto tirava “Selfie”

É de Santo Tirso, freguesia de Vila das Aves, a professora que faleceu no Panamá, na sequência de uma queda do 27º andar.

De acordo com o Jornal do Ave, que cita a Agência de notícias EFE, Sandra Macedo tinha chegado ao Panamá há poucos dias. O acidente aconteceu depois da mulher ter sido alertada por vizinhos para o perigo que estaria a correr. A vítima ignorou os avisos, perdeu o equilíbrio e caiu do 27º andar.

Sandra Macedo deu aulas em Esposende e em Viana do Castelo.

Teve morte imediata.

O momento ficou registado em vídeo, veja-o aqui.