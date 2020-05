Vídeo do momento: O reencontro emocionante entre criança e pais, afastados pelo Covid-19

É o vídeo do momento que está a correr as redes sociais. Um casal de Vizela teve que se afastar do filho, depois de terem descoberto que estavam infetados com Covid-19.

Semanas depois de isolamento, e já curados do vírus, o reencontro aconteceu e ficou registado em vídeo:

COVID-19: MAIS UMA HISTÓRIA COM FINAL FELIZ ❤️O reencontro de uma criança com os pais, que estiveram nas últimas semanas infetados com o novo coronavírus.Reportagem: Foto Íris Publicado por Cidade Hoje em Sexta-feira, 1 de maio de 2020

A reportagem vídeo é da autoria da Foto Iris