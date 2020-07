Vídeo: Comarca de Braga rejeita proposta da delegação da ordem dos advogados

Em virtude da pandemia Covid-19, a Delegação de VN Famalicão da Ordem dos Advogados desenvolveu esforços para proporcionar aos famalicenses condições de segurança no acesso à justiça e aos tribunais. As instalações dos BV Famalicenses estavam sinalizadas para receber julgamentos com muitos intervenientes. Surpreendentemente, a Comarca de Braga não aceitou a proposta. Liliana do Fundo, presidente da Delegação, assume que «Famalicão é a cidade que reúne melhores condições para este tipo de julgamentos», ideia partilhada pelo presidente do Município, Paulo Cunha.