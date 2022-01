Vídeo: Bombeiros de Riba d’Ave salvam porco que caiu a uma fossa

A Comissão Política Concelhia do PAN enviou à Câmara Municipal 50 medidas com o objetivo de «contribuir para um concelho mais inclusivo, mais amigo dos animais, e responsável perante aqueles que são os grandes desafios climáticos do século XXI».

Das medidas enviadas, o partido salienta a criação da Carta do Ave, tornar Famalicão livre de herbicidas, a elaboração de um atlas de risco das alterações climáticas mas também uma aposta em políticas de bem-estar animal.

Ao mesmo tempo, defende um forte reforço do investimento na reabilitação e construção de habitação pública para arrendamento acessível; respostas de tradução e interpretação em Língua Gestual Portuguesa em todos os serviços públicos e que o movimento associativo possa ser integrado na gestão do município através da criação de conselhos municipais, instituindo uma política de proximidade aos cidadãos/ãs, com a implementação de práticas facilitadoras do contacto e potenciadoras da participação cidadã.

«Defendemos que o concelho tem de ser capaz de dar resposta aos desafios das alterações climáticas, pugnar pelos direitos humanos e dos animais, assente numa gestão transparente e próxima dos e das famalicenses», analisa Sandra Pimenta.

O PAN considera que «está na hora do novo executivo fazer diferente, de ser melhor, de quebrar ciclos e escolher para Famalicão, e para as futuras gerações, um conjunto de políticas integradas e interligadas nos diferentes setores, com base na justiça intra e intergeracional».