Vídeo: Assistência filma acidente com carro de piloto famalicense na rampa de murça

O carro do piloto famalicense Luís Silva, a participar na Rampa de Murça, em Vila Real, despistou-se e foi embater numa zona com público.

De acordo com o Correio da Manhã “a suspeita é a de que o acelerador do carro ficou preso”. O jornal acrescenta que o veículo “acabou por não travar e foi por embater numa proteção na berma da estrada e numa árvore, atingindo um grupo de pessoas do público.”

O piloto já reagiu ao sucedido, numa publicação partilhada na rede social facebook: