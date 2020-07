Vídeo: AMCO Crédito reforça aposta no F.C. Famalicão

A AMCO Crédito vai continuar a aparecer nas camisolas do F.C. Famalicão na próxima época desportiva.

A renovação entre a AMCO e o clube famalicense foi assinalada, ao final da manhã desta quarta-feira, junto às instalações da empresa, na Avenida Marechal Humberto Delgado.

Altino Osório, da AMCO, e Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, falam de uma parceria de sucesso. Esta renovação demonstra a satisfação de ambas as partes e reforça a projeção do F.C. Famalicão no plano nacional e internacional.