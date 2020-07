Viana do Castelo: Criança de 5 anos gravemente queimada em acidente durante piquenique

Uma criança com 5 anos de idade ficou gravemente queimada, na sequência de um acidente com gás, num piquenique onde participava com a família, na praia fluvial de São Jorge, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo avança o jornal O Minho, toda a situação terá sido provocada por uma mangueira que ligava a um grelhador a gás que, por motivos desconhecidos, se soltou e provocou um incêndio.

A criança, entretanto transportada para o Hospital de S.João no Porto, foi atingida pelas chamas ficando com cerca de 60% do corpo queimado.