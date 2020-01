Via Verde traça percurso de carro roubado em Famalicão que continua desaparecido

O Renault Megane, roubado do centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, a 15 de janeiro, continua desaparecido.

O proprietário, através da Via Verde, conseguiu saber que o veículo terá sido levado para a zona do Porto. Os registos dão conta que a viatura entrou na A3 em Famalicão e foi sair na portagem da Maia.

A situação gerou o alerta no concessionário da autoestrada, pelo facto do carro ter passado no pórtico da Via Verde sem ter o identificador.

O Megane, no momento do furto tinha a matrícula GR 107597, e nunca mais terá sido visto.