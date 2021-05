A via ciclo pedonal Famalicão – Póvoa deverá ficar concluída no próximo mês. Os trabalhos no concelho famalicense já se encontram terminados, em falta está a conclusão da obra do lado poveiro.

O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, em declarações à Rádio Onda Viva, fez saber que todo o percurso da via ciclo pedonal deverá ficar concluído no decorrer do próximo mês, estando, para essa altura, previsto um evento em conjunto com as duas autarquias envolvidas no projeto.