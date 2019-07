Via Ciclo-Pedonal de Famalicão até à Povoa de Varzim fica pronta em 2020

Dentro de um ano, o concelho de Vila Nova de Famalicão irá dispor de uma via ciclo-pedonal com condições de excelência para a mobilidade sustentável, mas também para a prática desportiva ou simplesmente para lazer que vai nascer no antigo ramal ferroviário que ligava a cidade de Famalicão à Póvoa de Varzim. O auto de consignação da obra de recuperação e valorização da via foi assinado esta terça-feira e a empreitada com o valor de 1,9 milhão de euros já está no terreno. Com um prazo de execução de um ano, a intervenção está entregue à empresa DACOP – Construções e Obras Pública.

Na hora de descrever a importância desta intervenção para o concelho, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, falou da “concretização de uma ambição dos famalicenses” e de “uma enorme satisfação para mim enquanto autarca conseguir concretizar este objetivo coletivo”.

Para o autarca esta “é uma das mais importantes obras que se pode fazer por um concelho, quando se fala em intervenções sustentáveis, amigas do ambiente e em meios de transporte suaves”. “Está aqui uma obra que vai dar materialidade a esses discursos, porque não basta falarmos em mudar os hábitos em relação aos transportes ao nível da mobilidade se depois não conseguimos dar as condições necessárias para que as pessoas possam mudar de facto”.

Neste âmbito, Paulo Cunha afirmou que “o grande objetivo desta intervenção é a mobilidade, é que as pessoas tenham aqui um novo eixo de transporte, que possa substituir as estradas e o automóvel. Mas é também um canal de comunicação que vai servir as pessoas nas suas mais variadas funções, seja ao nível do desporto ou ainda do lazer”. Por outro lado, segundo o presidente da Câmara Municipal, com esta via “a cidade ficará mais próxima da costa e da Póvoa de Varzim permitindo que as pessoas a utilizem para chegar a Famalicão, para visitar o nosso património e a nossa cultura. É uma intervenção ambiciosa que permite rasgar horizontes”.

Com uma extensão de perto de 11 quilómetros, a via ciclo-pedonal atravessa as freguesias de Vila Nova de Famalicão, Brufe, Louro, Outiz, Cavalões e Gondifelos, seguindo depois no concelho da Póvoa de Varzim.

De acordo com a responsável pelo departamento de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Famalicão, Francisca Magalhães, uma das principais características da via tem a ver com a iluminação, o que irá permitir que “seja utilizada durante a noite, no verão ou no inverno, em condições de segurança”. A responsável adiantou ainda que “todo o trajeto da via será pavimentado em asfalto, com uma pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas. A largura é de 3,30 metros e será colocada sinalética vertical e horizontal diversa. Nos cruzamentos com as estradas nacionais o atravessamento será feito com recurso a semáforos”. Para além disso, será colocado diverso mobiliário urbano e paisagístico.

No total, a intervenção tem um custo de dois milhões de euros. Com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, o município tem garantido um cofinanciamento FEDER no valor de 1,7 milhão de euros.

Beneficiando de uma paisagem atrativa, propícia ao passeio e à prática de atividades ao ar livre, mas também de grande utilidade para os trajetos diários e para a mobilidade, o percurso tem início na Rua Daniel Rodrigues nas imediações da Estação Ferroviária de Famalicão, sendo que será criada uma ligação à Rede Ciclável Urbana de Famalicão.

Entretanto, do lado da Póvoa de Varzim estão já a decorrer as obras de recuperação do antigo ramal ferroviário numa extensão de 22 quilómetros e a sua transformação na Via Ciclo-Pedonal Póvoa-Famalicão

A obra arrancou em fevereiro deste ano e deverá ficar concluída em abril de 2020.