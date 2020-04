Vermoim: “Recreio do João” denuncia falta de civismo da população

Encontros de jovens durante a noite, na parte exterior do “O Recreio do João”, na freguesia de Vermoim, poderão explicar o que é visível nas imagens.

A situação é denunciada à Cidade Hoje pelas responsáveis daquela instituição. Elas contam que apesar de já terem apresentado diversas denúncias às autoridades, esta é uma situação que se tem agravado com o passar das semanas.

As denunciantes dizem que, agora, naquele local que era habitualmente frequentado por crianças, encontram-se até fezes.

“O Recreio do João” reclama por isso uma maior e mais apertada fiscalização do espaço com o objetivo de garantir a limpeza, mas também a segurança das instalações.