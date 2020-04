Vermoim: GNR no terreno para investigar e identificar pessoas envolvidas no episódio de “beija-cruz”

A Guarda Nacional Republicana está no terreno a investigar o caso divulgado pela Cidade Hoje, na noite deste domingo, onde um grupo de populares organizou um encontro numa das ruas da freguesia para celebrar a Páscoa.

Nas imagens publicadas na internet é possível ver as pessoas a beijarem uma cruz.

O autores da situação, que a GNR procura identificar, podem incorrer em crimes como desobediência, propagação de doença contagiosa, sendo que a moldura penal pode chegar aos oito anos de prisão.

No caso do crime de propagação de doença, e consultando o artigo 283.º, se este for cometido negligência, a pena de prisão chega aos 5 anos. Já quem cria o contagio de uma doença e colocar em perigo a vida ou integridade física de outras pessoas pode ser punido com prisão de um a oito anos.

Já a desobediência prevê uma pena até dois anos de prisão e que pode ser agravada em um terço dada contingência de Estado de Emergência que o país atravessa.