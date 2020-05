Vermoim: Faleceu jovem com cerca de 20 anos que se sentiu mal enquanto conduzia

Acabou por não resistir às complicações de saúde e faleceu no local, o jovem que, na madrugada deste sábado, se sentiu indisposto enquanto conduzia, em plena EN206 Famalicão – Guimarães, na Avenida João XXI, em Vermoim.

O jovem, de 22 anos, encontrava-se a trabalhar no estrangeiro mas, durante uns dias, tinha vindo a Vila Nova de Famalicão onde tem residência. No momento em que se sentiu mal, viajava acompanhado da namorada, tendo sido ela quem deu o alerta aos outros condutores assim que percebeu que algo não estava bem.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, ao fim de quase duas horas de assistência, o óbito da vítima acabou por ser declarado no local.

No socorro ao jovem estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados da VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.