Vermoim: Dois homens detidos por burla a vendedor de raspadinhas

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Joane, esta segunda-feira, dia 23 de março, deteve dois homens de 34 e 69 anos, pelo crime de burla, em Vermoim – Vila Nova de Famalicão.

Na sequência de uma denúncia de que dois homens estariam a tentar efetuar um pagamento de produtos de valor diminuto com uma nota de 100 euros, os militares deslocaram-se ao local onde verificaram que os suspeitos tinham na sua posse uma raspadinha e 210 euros em numerário, dos quais 110 euros estariam trocados em notas de vários valores.

Na sequência das diligências policiais foi possível apurar que a raspadinha tinha sido adquirida num quiosque em Joane, tendo o comerciante explicado que havia sido vítima de burla pelos suspeitos no momento do pagamento da raspadinha com uma nota de 100 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila nova de Famalicão.