Arrancam em breve as obras de reparação do edifício escolar da Estalagem em Vermoim. A obra implica um investimento municipal de cerca de 190 mil euros e foi adjudicada à empresa L J S Construtores, Lda., com um prazo de execução de 5 meses.

A educação é uma área que exige a nossa atenção permanente e o parque escolar tem que estar ao nível da excelência que ambicionamos para as nossas crianças. A manutenção, preservação e melhoramento dos espaços escolares são, portanto, uma ação dinâmica e intensa que está em constante mudança

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão – Paulo Cunha

O edifício de estilo centenário vai ser remodelado de forma a melhorar as condições de conforto e bem-estar das crianças, e de todo o pessoal administrativo. Também no exterior serão executados melhoramentos, nomeadamente com a aplicação de paredes em tijolo de vidro para fecho parcial do recreio coberto. Serão ainda criadas rampas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.