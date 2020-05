Vermoim: Bombeiros e VMER chamados para socorrer jovem condutor de 20 anos

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses, com o apoio da VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, foram chamados para socorrer um jovem condutor com cerca de 20 anos, que circulava na N206, que liga Famalicão a Guimarães, na zona de Vermoim.

De acordo com populares, o jovem, que se fazia acompanhar da namorada, ter-se-á sentido mal enquanto conduzia. Depois de ter imobilizado a viatura, a companheira terá pedido ajuda a outros condutores que passavam no local.

Por volta das 00h15 foi efetuada uma comunicação ao 112, tendo sido relatado aos técnicos que o condutor se encontrava com convulsões.

No fecho da edição desta notícia, o jovem encontrava-se a ser assistido na ambulância destacada para o local. Deverá ser transportado para uma unidade hospitalar da região, dependendo da gravidade da situação.