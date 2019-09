Uma mulher com cerca de 60 anos ficou com ferimentos considerados graves, na sequência do acidente de viação que se registou ao final da tarde deste domingo, na estrada nacional 206, em Vermil, Guimarães.

Deste acidente, que envolveu três viaturas, há também registo de ferimentos ligeiros numa outra pessoa, também ela sexo feminino e na casa dos 60 anos.

As vítimas foram assistidas e levadas para o hospital de Guimarães pelos bombeiros locais

O trânsito esteve cortado naquela via enquanto se procedeu ao socorro dos feridos.

A GNR tomou conta da ocorrência.

