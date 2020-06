Verão em Famalicão: Concertos de Salvador Sobral, Samuel Úria, Katia Guerreiro e Sílvia Pérez Cruz no Parque da Devesa

Anima-te! A sugestão do município de Vila Nova de Famalicão para os meses de verão é para que as pessoas saiam de casa e desfrutem da vida social na medida do possível. E há muitas e boas razões para o fazerem! Ao longos dos próximos três meses, o programa de animação sociocultural de verão de Famalicão disponibiliza propostas de concertos, cinema, desporto, visitas guiadas, workshops, passeios, street food, mercado artesanal.

Serão várias dezenas de espetáculos e iniciativas onde sobressaem nomes como Sílvia Pérez Cruz, Katia Guerreiro, Noiserv, Salvador Sobral, Samuel Úria e Daniel Pereira Cristo, entre muitos outros. A grande sala de espetáculos culturais estará instalada no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, numa área limitada, com assistência condicionada às condições impostas pela Direção-Geral da Saúde. Todos os espetáculos serão de entrada livre, mas com levantamento obrigatório de ingresso no próprio dia do espetáculo (a partir das 15h00). O espaço estará preparado para receber 882 pessoas com todas as condições de segurança.

Será este o epicentro de eventos como o Devesa Sunset, o Mel – Piquenique das Artes, o Jazz na Caixa, o Germinal e o Festival de Fado, todos em modo “Anima-te”. Aqui, será também o palco do cinema ao ar livre, que o Cineclube de Joane promove em Vila Nova de Famalicão desde 1999, numa programação ao encontro de um público vasto e transversal.