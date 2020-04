Verão 2020: Praias com acesso controlado e pode ser proibido frequentar as não vigiadas

Devido à Pandemia do Covid-19, este ano, as praias vão ter lotação máxima e o controlo vai ser feito logo nos parques de estacionamento, sempre que existir essa possibilidade.

Vai ser proibido estar em praias sem concessões ou vigilância. O distanciamento entre toalhas no areal deverá ser de dois metros e o uso de máscaras vai ser obrigatório para quem utilize os equipamentos de praia (casas de banho e bares). Sobre estes, ainda não se sabe se apenas vão funcionar em regime “take-away”.

As praias urbanas, com acesso por toda a extensão no areal, podem mesmo vir a ser interditadas se não houver possibilidade de controlar o acesso e também a venda ambulante no areal está em risco de não acontecer.

Fonte: JN