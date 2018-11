Vento da última noite faz estragos em Famalicão

O vento forte que se fez sentir na última noite provocou uma série de estragos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Depois de contactadas pela Cidade Hoje, as corporações de Bombeiros Famalicenses e Riba d’Ave disseram ter tido algum trabalho durante a noite devido ao mau tempo. Os Bombeiros Famalicenses foram chamados para quedas de árvores no centro da cidade e o desmoronamento de um muro na freguesia de Gavião, já os de Riba d’Ave foram acionados para desimpedir as vias de transito, obstruídas pela queda de árvores na freguesia de Oliveira Sta Maria.

Noite mais tranquila, sem ocorrências, tiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.