O FC Famalicão quer manter a liderança isolada da Liga NOS após o jogo deste sábado, na receção aos Paços de Ferreira.

O objetivo «é vencer», assume João Pedro Sousa. Mesmo tendo pela frente o último classificado, que mudou de treinador durante a paragem do campeonato, o técnico do FC Famalicão espera «dificuldades. Conhecemos a forma de jogar do Paços e as ideias do Pepa, mas não sabemos o que o novo treinador pretende para a sua equipa». No entanto, deixa expressa a vontade «de que vamos manter a nossa ideia de jogo, dominando-o, não deixando que o adversário se organize e, dessa forma, nos crie problemas».

O Famalicão, prossegue João Pedro Sousa, «é favorito no plano teórico, mas teremos que o demonstrar em campo».

Estamos a construir bases muito sólidas para afirmar o clube na 1.ª divisão, após 25 anos de ausência. Estamos aqui para ir à luta, sempre com a vontade de vencer.

A vitória manterá o FC Famalicão como líder isolado, um lugar que o treinador do emblema famalicense quer manter, mas vai avisando que a equipa «tem ainda vários pontos a ser melhorados. A nossa ideia começa a ficar consolidada, mas está longe de estar fechada. Nós sabemos disso e os jogadores também». Por isso, «e não querendo colocar um teto nos sonhos de ninguém», João Pedro Sousa aceita que o bom início de época traz os adeptos eufóricos, mas avisa: «estamos a construir bases muito sólidas para afirmar o clube na 1.ª divisão, após 25 anos de ausência. Estamos aqui para ir à luta, sempre com a vontade de vencer».

João Pedro Sousa foi considerado o Melhor Treinador de Agosto, pela Liga. Um título que partilha «com a minha equipa técnica e, fundamentalmente, com os jogadores e com o clube».

FC Famalicão x Paços de Ferreira disputa-se, este sábado, a partir das 16h30, no Estádio Municipal.

(Foto: FC Famalicão)