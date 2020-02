Depois de uma semana de chuva, aproximam-se uns dias de muito bom tempo.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a próxima semana vai contar com temperaturas de primavera. O melhor dia será o de terça-feira, com os termómetros a atingiram os 23 graus em Vila Nova de Famalicão, segunda a máxima é de 21.

Nos dias seguintes as temperaturas vão estar na ordem dos 18 – 19 graus.