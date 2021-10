Apesar da chuva no fim de semana, o bom tempo está de regresso já nesta segunda-feira.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a semana vai começar começar com sol, períodos de céu nublado e uma máxima de 23 graus. Depois, para terça-feira, teremos o dia mais quente da semana com os termómetros a chegarem aos 27.

Depois, quarta e quinta-feira ficarão marcados pelo regresso da chuva.

Pode ver a previsão ao detalhe para Vila Nova de Famalicão