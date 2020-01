A semana que se segue vai ser de muito frio, especialmente na região do Minho. De acordo com as previsões avançadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o frio vai intensificar-se já esta semana, onde as mínimas vão andar a rondar os 0 c.º.

Terça e quarta feira serão os dias mais frios, devendo a situação melhorar para o final da semana.

Para quinta-feira antevê-se o regresso da chuva.