A próxima semana será de temperaturas próximas dos 30 graus e chuva.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quarta-feira será o dia mais quente, com uma máxima para Famalicão de 28 graus. Depois disso, quinta e sexta-feira ficarão marcadas pelo regresso da chuva e uma descida da máxima para os 20 graus.

Pode acompanhar aqui a previsão ao detalhe