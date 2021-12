O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para uma diminuição das temperaturas, na próxima semana, com destaque para os dias 8 e 9 de dezembro.

A mudança no estado do tempo deve-se à passagem de superfícies frontais ativas em Portugal Continental, associadas a “sistemas depressionários muito cavados no Atlântico Norte”, diz o organismo.

Chuva e vento vão marcar a semana, especialmente nas regiões do norte e centro do país.