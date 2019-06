Velhas guardas desejam sucesso desportivo ao FC Famalicão

É uma tradição que se repete no primeiro sábado do mês de junho de cada ano. Ex-jogadores do FC Famalicão juntam-se para homenagear Ferreirinha que, nas na longínquas épocas de 1969/70/71, esteve no comando técnico desta equipa. Este grupo mantém este convívio desde 1995 e, este ano, o almoço foi servido no Eugénios, em Calendário. Este ano com a alegria acrescida com o momento atual do F C. Famalicão, a quem desejam os maiores êxitos na próxima época desportiva, na 1.ª Liga.

No próximo ano, o convívio será na terra do ex-jogador Villas, em La Guardia-Espanha, onde se assinala os vinte e cinco anos desta família que o futebol uniu e criou laços para a vida.