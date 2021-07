Velhas glórias do FC Famalicão em encontro anual

No passado sábado, dia 2 de julho, realizou-se o encontro anual de velhas guardas do FC Famalicão. O ponto de encontro foi junto ao Estádio Municipal, seguindo-se uma visita à academia do clube, guiada pelo presidente Jorge Silva que mostrou todos os cantos da casa. Foi com muito agrado que os presentes viram a nova realidade e grandeza do clube, algo impensável na década de 60/70.

Este encontro, que decorreu sempre na observância das regras de saúde, determinadas pela DGS em virtude da pandemia covid-19, teve, ainda, um almoço, no restaurante os Eugénio´s.

Os organizadores assinalam a sua satisfação por, pela primeira vez, desde que este almoço se realiza – e lá vão quase três décadas -, um presidente do clube ter marcado presença neste convívio.

No próximo ano, o almoço será em Lá Guardia, Espanha, terra do ex-jogador Villas.