Veja os Golos: Famalicão segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal depois de vencer Mafra

O Futebol Clube de Famalicão segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal, depois de ter vencido por 3 – 0, esta quinta-feira, o Mafra, em partida disputada no estádio municipal.

O jogo sofreu vários atrasos, devido às condições atmosféricas, que só permitiram que a bola rolasse a partir das 21h45. Na primeira parte, a equipa de arbitragem viu-se forçada a interromper o jogo, por falhas no sistema de iluminação do municipal.

Veja os golos:

1º Golo: Anderson avançou pelo meio-campo do Mafra e atira de longe com estrondo à trave e na recarga Pedro Gonçalves abre o marcador!

2º Golo: Franco perde a bola em zona proibida para Pedro Gonçalves, este lança Diogo Gonçalves que na cara do guardião do Mafra não desperdiça e faz o segundo da partida. Luís Godinho esperou pela indicação do VAR para validar o golo.

3º Golo: O espanhol atira forte para o meio da baliza e faz o terceiro.

O sorteio que define as partidas dos quartos-de-final da Taça de Portugal acontece no arranque da próxima semana.