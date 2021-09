Veja os Golos: F.C.Famalicão empata em casa do Moreirense ( 2 – 2 )

O Futebol Clube de Famalicão empatou, este domingo, em casa do Moreirense, em partida da 5ª ronda da Liga Portugal Bwin.

O marcador foi inaugurado pela equipa da casa, ao minuto 11, por Rafael Martins.

Banza marcou pelo F.C.Famalicão quando se assinalava os 20 minutos de jogo, conseguindo a igualdade que se manteve até ao intervalo.

A segunda parte inicia-se com o segundo golo dos famalicenses, ao minuto, por Banza que bisou no encontro.

A vantagem do Famalicão acabou por ser desfeita ao minuto 71 com o golo do empate ( 2 – 2 ) protagonizado por André Luís.

(vídeo do golo não disponível)

No próximo sábado o F.C.Famalicão recebe a equipa do Marítimo, em jogo marcado para as 15h30, no Estádio Municipal.