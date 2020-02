Veja como vai ficar a Mercadona em Calendário

Conheça a maqueta do projeto para a instalação do hipermercado Mercadona junto ao Estádio Municipal. A marca espanhola de distribuição e supermercados, que em 2019 investiu em Portugal cerca de 100 milhões de euros em novos espaços, desde há um ano que procurava um terreno em VN Famalicão.

O Cidade Hoje sabe que a superfície comercial aposta num terreno junto ao Estádio Municipal, entre os complexos desportivo e paroquial de Calendário. A intervenção urbanística no espaço vai determinar, ainda, novos arruamentos, designadamente um que vai ligar a rua de S. Julião com a avenida de França. Para o efeito, está prevista uma rotunda, junto à Casa do FC Porto.