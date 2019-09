Depois uma passagem, na época 2016/2017, como director desportivo, Vaz Pinto está de regresso ao FC Famalicão. Vem para assumir o comando técnico da equipa de sub-23, que compete na Liga Revelação.

Depois das passagens por Angola, ao serviço do Recreativo Libolo, e pela Etiópia, onde venceu a Supertaça e a Addis Ababa City Cup, ao serviço do St. George, o treinador aceitou o desafio lançado pela SAD do FC Famalicão para comandar a equipa de sub-23 que soma apenas três pontos em seis jornadas.