Vaudeville Rendez-Vous proporciona atividades de mediação para o público e artistas

A Oficina de Criação do Festival é uma das atividades de mediação que integram a programação do Festival Vaudeville Rendez-Vous. O festival decorre de 19 a 24 de julho nas quatro cidades do Quadrilátero Cultural, em Vila Nova de Famalicão, Braga, Barcelos e em Guimarães. A sétima edição do evento cultural conta com 26 apresentações gratuitas e com atividades para o público geral e para artistas e profissionais.

O festival inicia a sua programação com atividades de mediação. A primeira atividade é A Oficina de Criação, na qual o público pode desenvolver a sua própria apresentação para o evento. As oficinas vão realizar-se em Vila Nova de Famalicão, de 20 a 23 de julho, das 14 horas às 18 horas. No mesmo horário, mas dos dias 19 a 22 de julho, as oficinas desenvolvem-se em Guimarães. As apresentações finais estão agendadas para o dia 22 de junho, às 18 horas, em Barcelos, no Parque Municipal, e em Guimarães, no Jardim do Paço dos Duques. No dia 23, os participantes da oficina dão a conhecer os seus trabalhos em Vila Nova de Famalicão, pelas 18 horas, e em Braga, pelas 17h30.

Nos dias 20, 21 e 22, Dulce Duca vai orientar o workshop intensivo de skate – streets with attitude, direcionado para skaters e estudantes de circo, no Pavilhão Municipal de Hóquei, em Barcelos. Os participantes vão poder fazer parte do espetáculo apresentado pela artista no festival. O espetáculo vai ser exibido em Barcelos, no dia 22 de julho, às 19h00, na Praça dos Poetas, em Braga, no dia 23 de julho, às 19h00, no Museu D. Diogo de Sousa, e em Guimarães, no dia 24 de julho, às 11h00, no Jardim do Paço dos Duques.

No dia 22 vai desenvolver-se a Masterclass – corpo, aparelho e som: o caso 3D no Gnration, em Braga. O espetáculo 3D vai ser apresentado em Braga, no mesmo dia, pelas 19 horas, e no dia 24, no Jardim do Paço dos Duques, pelas 19 horas. No dia 24, em Vila Nova de Famalicão vai desenrolar-se a Masterclass – circo contemporâneo e espaço público com base no espetáculo Copyleft. Consequentemente, o espetáculo vai ser exibido no Parque da Devesa, no dia 24, às 11h00. Antes de passar por Famalicão, o evento passa por Guimarães, no dia 22, e por Braga, no dia 23.

A conferência de apresentação do projeto de cooperação europeia “Circuslink” vai decorrer no dia 21 de julho, às 15h00, no Jardim do Paço dos Duques. Além disso, no dia 23, pelas 10h30, vai ser promovida uma Sessão de pitching, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.