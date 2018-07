Vaudeville Rendez-Vous está quase a chegar

O circo está a chegar à cidade. É já na próxima semana entre 25 e 28 de julho que o mais influente festival de circo contemporâneo da região norte chega às cidades de Famalicão, Braga e Guimarães.

O primeiro espetáculo em Vila Nova de Famalicão acontece na quinta-feira, dia 26, pelas 19h00, na Praça D. Maria II. Ainda antes, pela manhã, às 10h00, decorre uma oficina do INAC, também na Praça D. Maria II.

Com entrada gratuita, o evento vai contar no total com 21 apresentações dos 10 espetáculos programados, entre os quais três coproduções em estreia absoluta – nomeadamente com os jovens do INAC (Instituto Nacional de Artes do Circo) ou com a companhia luso-americana Oliveira & Bachtler – e quatro estreias nacionais da França e da Colômbia.

Mais de 60 artistas de companhias nacionais e internacionais vão dar “asas” ao melhor do circo contemporâneo, levando os visitantes a usufruir dos espaços públicos das três cidades que acolhem o evento. Ao longo de quatro dias, novas formas de circo contemporâneo poderão ser descobertas, através de uma programação singular e inovadora, para miúdos e graúdos, pronta a reinventar esta forma de arte.

A primeira estreia nacional do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous é precisamente o espetáculo de abertura do evento. Somos – da companhia franco-colombiana El Nucleo – questiona o mundo, nomeadamente a liberdade, a identidade, as alianças religiosas ou a pertença étnica. A performance estreia-se a 25 de julho, às 22h00, em Braga (Rossio da Sé); e repete-se no dia 27, às 22h00, na Praça D. Maria II, em V. N. de Famalicão.

Flaque não envolve cascas de banana no chão, mas promete “algum malabarismo” e várias situações que se possam transgredir, levando também o público a participar nessa infração de regras que foram criadas para quebrar. Desenvolvido in situ, a performance dos franceses Defracto estreia-se em Portugal no dia 26 de julho, às 22h00, no Rossio da Sé, em Braga. No dia seguinte, apresenta-se em Guimarães, às 22h00, no Largo da Oliveira. A 28 de julho, é a vez de Famalicão receber o espetáculo, às 22h00, na Praça D. Maria II.

Boat – Transe Poétique “é um convite a que nos percamos – apenas por um momento – num mundo de sensações fortes e ondas de emoção de tirar o fôlego”. A partir de uma exploração pessoal de Le Bateau Ivre, de Arthur Rimbaud, o acrobata Damien Droin – da companhia francesa Hors Surface –flutua numa estrutura aérea única, combinando o trampolim e o arame, numa graça suspensa em descolagens poderosas. Com música ao vivo, a performance é apresentada de forma inédita em território nacional em dois dias: 26 de julho, às 19h00, em Famalicão (Praça D. Maria II); e 28 de julho, às 11h00, em Guimarães (Jardim do Paço dos Duques).

A companhia francesa Cirque Rouages estreia Sodade, uma performance “em torno de um cabo infinito”, onde quatro corpos em equilíbrio vão evoluir “como ondas de um tempo passada que retorna e continua incessantemente”. O espetáculo integra dois músicos que tocam, cantam e contam uma fábula a grande altura, numa enorme “ode à vida” e à nostalgia. Sodade é o espetáculo de encerramento do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous (dia 28), no Jardim do Paço dos Duques, em Guimarães, às 22h00.