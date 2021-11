Este fim de semana, nas cidades Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve três cidadãos, com 21, 32 e 37 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, tendo acusado uma TAS entre 1,297 e 1,64 g/l no sangue.

Ainda em Braga e Vila Nova de Famalicão, foram detidas duas pessoas com 20 e 42 anos, por condução sem qualquer documento que as habilitasse para o exercício da condução.