De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a variante Delta foi responsável por 100% das infeções pelo vírus SARS-CoV-2 em todas as regiões do país na semana que terminou em 15 de agosto.

«A variante Delta (B.1.617.2) apresenta uma frequência relativa de 100% na semana de 9 a 15 de agosto em todas as regiões, de acordo com os dados apurados até à data», explica o relatório do INSA sobre a diversidade genética do vírus. Segundo os dados partilhados, as variantes Beta e Gamma apresentam uma prevalência baixa e sem tendência crescente. Na semana de 9 a 15 agosto, não se rdetetou a variante Alpha em Portugal.