Variante à Nacional 14 arranca em setembro ou outubro e nova ponte sobre o rio Ave ainda este ano

Na noite do passado sábado, na apresentação da candidatura ao terceiro e último mandato consecutivo à Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto garantiu que a variante à estrada nacional 14 vai arrancar entre setembro e outubro deste ano. «Posso avançar, de fonte fidedigna, que a obra estará no terreno. Foi conseguida com muito trabalho, alterando algumas coisas para finalmente termos uma alternativa à nacional 14».

Na sessão que decorreu na Alameda da Estação, Sérgio Humberto avançou, também, que ainda este ano será lançada a nova travessia sobre o Rio Ave, que vai fechar a ligação da variante que ligará Maia, Trofa e Famalicão. «Isto é trabalho de formiguinha que se tem que fazer em Lisboa e do qual as nossas empresas precisam muito».